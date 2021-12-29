РИАМО - 29 дек. В доме, где установлена памятная доска «Улица Полбина», специалисты полностью заменили лифтовое оборудование, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

6-подъездное 9-этажное здание расположено по адресу: улица Полбина, дом 42. Его построили в 1969 году. В каждом подъезде находится по одному лифту. С истечением срока эксплуатации их заменили на новые.

Грузоподъемность новых кабин составляет 400 кг, а их дверной проем - 650 мм. Значительно изменилась скорость спуска и подъема, теперь она достигает 1,5 м/с. Благодаря использованию современных материалов удалось снизить вес кабины, а это, в свою очередь, влияет на энергопотребление. Рабочее и аварийное освещение рассчитано на 50 часов.

Приборная панель оснащена шрифтом Брайля и речевым информатором, также на ней высвечивается номер этажа. В каждой кабине имеются поручень и зеркало. Пол выполнен из устойчивого к износу материалу.