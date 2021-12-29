РИАМО - 29 дек. В столице с начала реализации программы реновации жилфонда ввели 170 новых домов. Их общая площадь составила 2,2 млн кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В столице в рамках программы реновации построено и введено в эксплуатацию 170 новых домов мощностью 2,2 млн кв. метров, из которых под заселение передано 146 новостроек», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что с начала программы стартовало переселение 67,7 тыс. жителей из 414 домов. При этом 47,6 тыс. человек уже переехали в новое жилье.

«Сейчас продолжается строительство 154 домов мощностью 2,6 млн кв. метров, еще 190 объектов мощностью 3,5 млн «квадратов» находятся в проектировании. Также на сегодняшний день снесено 74 старых дома», – подчеркнул Бочкарев.

Мэр города Сергей Собянин утвердил начало реализации программы реновации в августе 2017 года. Она коснется примерно 1 млн жителей столицы и предполагает расселение 5175 домов. Общая площадь всех 534 «стартовых» площадок в настоящее время достигла 8,5 млн кв. м.

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