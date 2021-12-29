РИАМО - 29 дек. В Подмосковье уже проверено и приведено в соответствие порядка 70% объектов самовольного строительства, сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

«1,5 тыс. самостроев мы привели в соответствие, при этом 570 снесли. Получается <...> около 70% самостроев мы привели в соответствие», – сказал Гарибян.

Он добавил, что если объект был построен с разрешения властей и не нарушает установленных нормативов, то его стараются не трогать. Для этого проводятся экспертизы, в случае отсутствия нарушений объект не сносится.

«К сожалению, есть объекты, которые невозможно легализовать, потому что они абсолютно портят облик Московской области или просто угрожают жизни тех, кто там может находиться», – пояснил министр.

Гарибян подчеркнул, что с 2018 года в регионе всего было выявлено более 3 тыс. объектов самовольного строительства.​

Контролировать решения по вопросам и ликвидации самостроев можно на карте мобильного сервиса «Подмосковные стройки». С его помощью жители региона могут оставлять обращения по поводу незаконно построенных объектов. Жалобы рассматривают инспекторы, которые затем принимают определенные меры.