РИАМО - 29 дек. Специалисты комплекса городского хозяйства разместили на территории столицы 1,6 тыс. новогодних и рождественских праздничных плакатов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 1,6 тыс. праздничных плакатов. Также подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате до 14 января», – отметил Бирюков.

Глава комплекса горхозяйства добавил, что в преддверии новогодних праздников город украсили свыше 4 тыс. объемных декоративных конструкций. В их числе – световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары. Также в городе установили более 1 тыс. новогодних елей.

По словам Бирюкова, в иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Эти светильники потребляют в десятки раз меньше электричества и рассчитаны на работу при любой погоде.

Для украшения Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника, заключил чиновник.

Около 1 тыс искусственных новогодних елей установили в Москве>>