РИАМО - 29 дек. В столице перед новогодними праздниками сформировали группировку сил и средств постоянной готовности для ликвидации последствий возможных ЧС, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В группировку вошли 381 единица пожарно-спасательной и специализированной техники, 2011 человек личного состава, 7 вертолетов.

На водных объектах будут посменно дежурить 75 спасателей. Подготовлены 25 судов на воздушной подушке, 1 снегоход, 35 единиц автомобильного транспорта, 2 квадроцикла.

В городе определили 26 специальных площадок для запуска фейерверков. Там будут дежурить сотрудники МЧС, представители органов власти, полицейские, добровольные пожарные.

В текущем зимнем сезоне в Москве работают 4099 объектов зимней инфраструктуры, в их числе 1416 катков.