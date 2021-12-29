РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Автобусы, троллейбусы и электрички в период новогодних праздников будут работать по особому расписанию, в новогоднюю ночь на троллейбусах можно будет проехать бесплатно, сообщает администрация округа.

Транспортные средства МАП №5 филиала АО «Мострансавто» 31 декабря на всех маршрутах будут ходить по расписанию субботы, с 1 по 9 января - по расписанию воскресных дней. С 1 по 9 января на маршруте №20 «Станция МЦД Подольск (Стройиндустрия) – площадь Юбилейная» транспорт ходить не будет. На маршруте №5 «Платформа Кутузовская – улица Юбилейная» транспорт перейдет на расписание будних дней.

Автобусы 31 декабря будут ходить до 3:00 ночи по расписанию будних дней. Затем 1, 2, 7 и 9 января - по воскресному расписанию, а 3, 4, 5, 6 и 8 января - по расписанию субботы.

Электрички 30 декабря будут ходить по расписанию пятницы, 31 декабря, а также с 1 по 8 января - по расписанию субботы, 9 января - по расписанию воскресенья.

МУП «Подольский троллейбус» 31 декабря до 22:30 запланировал движение троллейбусов с обычным интервалом по расписанию выходного дня. С 22:30 31 декабря до 04:30 1 января вводится специальное расписание.

Движение ночного троллейбуса маршрута №1 будет проходить по удлиненному маршруту: «Станция МЦД Подольск — Электросеть — Юбилейная площадь — ул. 43-й Армии — ул. Академика Доллежаля, д. 19 — магазин «Маяк» — станция МЦД Подольск».

Ночной троллейбус маршрута №4 будет также удлинен и будет ходить по остановкам «Станция МЦД Подольск (Стройиндустрия) — пос. Южный — Кутузово — Кутузово-1 — пос. Южный — ул. Машиностроителей — станция МЦД Подольск (Стройиндустрия)».

Троллейбусы распределят по маршрутам: 1-й маршрут — 1 троллейбус, интервал 60-62 минуты; 2-й маршрут — 1 троллейбус, интервал 50-54 минуты; 3-й маршрут — 1 троллейбус, интервал 1 час 20 минут; 4-й маршрут — 1 троллейбус, интервал 50-54 минуты.

1 января 2022 года с 05:00 до 10:00 интервалы движения троллейбусов будут увеличены. С 10:00 движение троллейбусов начнется в обычном режиме по расписанию выходного дня. Проезд в троллейбусах будет бесплатным с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января.