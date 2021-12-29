РИАМО - 29 дек. Правительство Москвы поддерживает высокие темпы строительства дорог в городе. В 2021 году было проложено 88 км дорог, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Также с начала 2021 года в Москве возвели 34 искусственных сооружения, в том числе мосты, тоннели и эстакады, и 20 пешеходных переходов. В частности, масштабные работы проходили на Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах, МКАД, крупных шоссе и магистральных улицах.

Всего с 2011 года в городе было построено 1 121,3 км дорог – это 20% от всей улично-дорожной сети столицы. Также за прошедшие 10 лет в Москве появилось 331 искусственное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.

В 2022-2023 годах планируется построить около 190 км дорог, 59 мостов, тоннелей и эстакад, а также обустроить 34 пешеходных перехода. Главными проектами останутся развитие СВХ, ЮВХ и Южной рокады.