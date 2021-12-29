РИАМО - 29 дек. Известного интернет-блогера Юрия Хованского не отпустили из СИЗО на Новый год, следствие ходатайствовало изменить ему меру пресечения с 8 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет об изменении меры пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Юрий Хованский ведет свой блог на видеохостинге YouTube, на который подписано 4,4 млн человек. Летом этого года его задержали за то, что он спел песню, в которой оправдал теракт в Театральном центре на Дубровке.

Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Суд постановил арестовать Хованского.

Трагедия в московском Театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года. Группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 человек.