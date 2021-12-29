РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В бюджете подмосковного Подольска в 2022 году сохранится приоритетность социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В бюджете Подольска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сохраняется приоритетность социальной сферы. Расходы на социально-культурную сферу (образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) составят в 2022 году свыше 10,7 млрд рублей или 70,6% в общем объеме расходов бюджета.

Большая часть расходов запланирована на сферу образования – 55,1%, на сферу ЖКХ – 13,7%, общегосударственные вопросы – 8,3%, физическую культуру и спорт – 6%, культуру – 5,8%, национальную экономику – 5,7%, социальную политику – 3,7%.

Расходная часть бюджета на трехлетний период сформирована в рамках 19 муниципальных программ, доля программных расходов составляет 99,5% от общего объема расходов бюджета в 2022 году.