РИАМО - 29 дек. За последние годы объекты зимнего отдыха в столице стали популярнее более чем в 3,5 раза. В текущем сезоне в городе работают 4099 объектов зимней инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Так, в столице работают 1416 катков с искусственным и естественным льдом, в том числе 215 катков с искусственным льдом, 359 снежных городков и ледяных горок, 382 лыжные трассы, общая длина которых составляет 616 км.

Кроме того, жители и гости города могут заниматься зимними видами спорта на 1855 универсальных площадках. Работают 43 места для моржевания, 44 лыжные базы, горнолыжных склона, места для катания на санях, снегоходах, тюбингах, сноубордах, собачьих упряжках.

Ранее пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщала, что в столице в рамках единой концепции праздничного оформления по городской и спонсорской программам установили около 1 тыс. искусственных новогодних елей.

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