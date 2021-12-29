РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Спасатели Ногинского «Мособлпожспаса» продолжают профилактические мероприятия в местах традиционного выхода жителей Балашихи на лед, напоминая о типичных признаках непрочности льда и правилах поведения на водоемах в зимний период, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». Спасатели проводят мониторинг водоемов и выявляют те из них, которые представляют опасность и напоминают жителям округа, в том числе любителям зимней рыбалки, о правилах поведения на льду и рассказывают, что нужно делать, чтобы избежать беды.

Чтобы беда не омрачила горожанам и их близким новогодние праздники, спасатели предупреждают их о том, что прежде чем выйти на лед, нужно убедиться в его прочности.

В случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, наличие воды на поверхности льда), необходимо незамедлительно вернуться на берег, идти широко расставляя ноги, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае — ползти.

Кроме того, нельзя допускать скопления людей и грузов в одном месте на льду, исключить случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь. И никогда не проверять прочность льда ударом ноги.