РИАМО - 29 дек. В столице в среду завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии. Ее протяженность составила 143,3 км, это самое большое метрокольцо в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня. И этот день навсегда войдет в историю метростроения Москвы», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Большая кольцевая линия метро стала самым протяженным метрокольцом в мире. Строительство тоннелей БКЛ заняло 9,5 лет. Для проходки тоннелей было задействовали 33 щита, отметил градоначальник.

По словам мэра, за время проведения работ щиты 23 раза пересекли действующие линии метро и 5 раз пересекли акваторию Москвы-реки.

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