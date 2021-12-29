РИАМО - 29 дек. В столице в рамках единой концепции праздничного оформления по городской и спонсорской программам установили около 1 тыс. искусственных новогодних елей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В городе также установлено свыше 4,5 тыс. световых объемно-декоративных конструкций. Архитектурно-художественная подсветка работает в праздничном режиме на 150 городских объектах.

На рекламных носителях размещено 1,6 тыс. поздравительных новогодних и рождественских плакатов. Праздничные ролики показывают на 50 цифровых билбордах и 12 медиафасадах зданий-«книжек» на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа на Тверской.

Столичные городские службы на праздниках будут дежурить круглосуточно. Для уборки снега задействуют 10,5 тыс. единиц специализированной техники, еще около 7 тыс. единиц находятся в резерве.

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