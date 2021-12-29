РИАМО - 29 дек. В столице реализуется программа создания новых гостиниц. Для ее стимулирования была разработана программа поддержки отрасли. Теперь инвесторы, строящие гостиницы в Москве, смогут получить льготы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Реализация программы поможет развитию гостиничной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, привлечению инвестиций в гостиничную отрасль города Москвы, а также эффективному использованию городского нежилого фонда.

Инвесторы, которые будут возводить новые гостиницы, смогут получить льготу по платежам за землю. Их проекты должны реализовываться на земле, где разрешено строительство таких объектов. Площадь здания должна составлять не мене 3 тыс. «квадратов». После ввода в эксплуатацию гостиница должна классифицироваться и соответствовать 3, 4 или 5 звездам.

Кроме того, объект должен использоваться для ведения экономической деятельности ОКВЭД 55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» – также возможно заключение договоров с гостиничными операторами.

Подать заявку на льготы можно на инвестиционном портале Москвы.

Тем инвесторам, кто готов переоборудовать под гостиницы городскую собственность, правительство Москвы предоставит объекты нежилого фонда. Арендная плата будет определена в рамках аукциона, срок составит 20 лет.

После реконструкции арендатор сможет перейти на ставку в 1 рубль за 1 кв. метр. Ему также необходимо будет соблюсти ряд условий и сроки проведения работ.