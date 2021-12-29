РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 дек. С 30 декабря по 10 января офисы МФЦ в Щелкове будут работать по расписанию праздничных дней, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

30 декабря офисы МФЦ будут работать с 8:00 до 20:00, все они работают только на выдачу готовых документов; 31 декабря, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 20:00 — работает только офис МФЦ по адресу: ул. Свирская, д. 2А, и оказывает комплексную услугу «Утрата близкого человека»; 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января 2022 выходные дни для всех офисов МФЦ на территории городского округа Щелково.

С 10 января 2022 года офисы «Мои Документы» возвращаются к работе в обычном режиме.