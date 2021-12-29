РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В подмосковном Подольске стал известен график работы «Водоканала» в новогодние и рождественские праздники, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Единое окно» МУП «Водоканала» 31 декабря, а также с 1 по 9 января работать не будет. 30 декабря «Единое Окно» работает в обычном режиме - до 19:00.

Прием показаний приборов учета осуществляется с 15 по 25 число каждого месяца. Их можно передать в мобильном приложении «Водоканал Подольск»; в личном кабинете на сайте МУП «Водоканал»; через сервис обратной связи на сайте МУП «Водоканал»; СМС - сообщением на номер: 8(916)496-39-51 или 8(915)384-51-95 с указанием номера лицевого счета.

Также показания можно передать по телефонам: 8(496)750-01-31 (все населенные пункты округа); 8(496)750-01-36 (микрорайон Климовск) и 8(496)750-01-37, 8(496)752-48-02 (микрорайон Львовский).