РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Стало известно, как государственные бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории подмосковного Красногорска, будут работать с 31 декабря по 9 января. Соответствующий график разместили на официальном сайте администрации горокруга.

ГБУЗ МО Красногорский кожно-венерологический диспансер будет открыт 3 и 6 января с 8:00 до 22:00.

Подразделения 1 и 2 городских больниц будут принимать пациентов 31 декабря, а также с 3 по 8 января с 8:00 до 20:00, 2 и 9 января – с 8:00 до 15:00. 1 и 7 января – выходные дни.

Амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому и детскому населению в неотложной форме в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут оказывать с 8:00 до 23:00, по приему вызовов – с 7:30 до 22:00.

Стоматологическая поликлиника имени Смуровой в период праздников будет работать ежедневно с 9:00 до 15:00. Все подразделения скорой помощи продолжат круглосуточное дежурство.

С более подробным графиком работы лечебных учреждений можно ознакомиться на сайте администрации округа.