Виртуальная «Тройка» или Face Pay: как оплатить проезд в московском метрополитене

«Единый»
Самый простой способ оплатить поездку в метро — купить билет «Единый» в кассе или автомате. Он работает на всей территории столицы. Сейчас билет на одну поездку стоит 60 рублей, а со 2 января 2022 года его цена составит 61 рубль. Также жители и гости города могут купить «Единый» на две поездки за 120 рублей (со 2 января 2022 года — 122 рубля).
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«Тройка»
Оплачивать проезд по карте «Тройка» выгоднее, чем с помощью билета «Единый». На «Тройку» можно записать поездки на один календарный месяц, 90 и 365 дней, билеты на одни или трое суток без лимита поездок.
Еще на «Тройке» доступна опция «Кошелек», в рамках которой на карту можно класть любую сумму и оплачивать отдельные поездки. При использовании «Кошелька» за проезд придется заплатить 42 рубля, а со 2 января 2022 года — 46 рублей.
Карту «Тройка» можно приобрести в кассах метрополитена, оставив залог в 50 рублей, — эти деньги выплачивают при возврате карты. Пополнить карту можно разными способами: в кассах, через терминал, через интернет, с помощью мобильного приложения или через СМС.
«Тройка» существует также в виде альтернативных носителей: брелоков, браслетов, колец. А с 16 декабря в Москве заработала виртуальная «Тройка». Она доступна через приложение «Метро Москвы» для смартфонов с поддержкой Samsung Pay и Google Pay.
На первом этапе реализации проекта по внедрению виртуальной «Тройки» на карту можно записать билеты «Единый 30 дней», «Единый 90 дней» и «Единый 365 дней». Доступны варианты билетов как для Москвы, так и для пригорода. Доступ к тарифу «Кошелек» и другим типам билетов планируют открыть в ближайшее время. Оплатить проезд виртуальной «Тройкой» можно во всех терминалах, которые принимают банковские карты.
Выпустить виртуальную «Тройку» можно следующим образом:
- скачать приложение «Метро Москвы»;
- пройти процедуру регистрации;
- выбрать в личном кабинете кнопку «Добавить карту», а затем — «Виртуальная «Тройка»;
- нажать на кнопку «Выпустить виртуальную «Тройку»;
- выбрать подходящий билет и способ оплаты.
Карту можно будет добавить в кошелек, который используют на смартфоне по умолчанию, — Samsung Pay или Google Pay.
Бесконтактная оплата
Оплатить проезд можно и бесконтактно с помощью банковских карт MasterCard, Visa, «Мир» или UnionPay через специальные терминалы, обозначенные наклейками. Еще заплатить за проезд с помощью банковской карты можно через платежные приложения Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и другие. Стоимость одной поездки при таком способе оплаты составит 46 рублей, а со 2 января 2022 года — 51 рубль.
Еще один способ бесконтактной оплаты — оплата по лицу. Система Face Pay уже работает на всех станциях столичного метрополитена. Воспользоваться сервисом можно после регистрации в приложении «Метро Москвы» и привязки фотографии своего лица и банковской карты, с которой будут списывать средства. Для оплаты проезда нужно встать перед турникетом со специальной наклейкой и посмотреть в камеру. После створки турникета откроются, а деньги спишут с карты. Стоимость проезда при оплате лицом составит 46 рублей, в 2022 году она останется такой же.
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Льготный проезд
В московском метрополитене также действуют льготные программы. Оплатить проезд можно по социальным картам москвича, студента и учащегося. «Карта москвича» дает право на бесплатный проезд с неограниченным числом поездок пенсионерам, инвалидам, детям и одному из родителей в многодетной семье (с 1 января 2022 года льгота распространяется на обоих родителей), почетным донорам, ветеранам и другим категориям льготников.
По «Карте москвича» студента и школьника безлимитный билет на проезд в метро на месяц стоит 415 рублей, со 2 января 2022 года его стоимость увеличится до 435 рублей.
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