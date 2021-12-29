Виртуальная «Тройка» или Face Pay: как оплатить проезд в московском метрополитене

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Оплачивать проезд по карте «Тройка» выгоднее, чем с помощью билета «Единый». На «Тройку» можно записать поездки на один календарный месяц, 90 и 365 дней, билеты на одни или трое суток без лимита поездок.

Еще на «Тройке» доступна опция «Кошелек», в рамках которой на карту можно класть любую сумму и оплачивать отдельные поездки. При использовании «Кошелька» за проезд придется заплатить 42 рубля, а со 2 января 2022 года — 46 рублей.

Карту «Тройка» можно приобрести в кассах метрополитена, оставив залог в 50 рублей, — эти деньги выплачивают при возврате карты. Пополнить карту можно разными способами: в кассах, через терминал, через интернет, с помощью мобильного приложения или через СМС.

«Тройка» существует также в виде альтернативных носителей: брелоков, браслетов, колец. А с 16 декабря в Москве заработала виртуальная «Тройка». Она доступна через приложение «Метро Москвы» для смартфонов с поддержкой Samsung Pay и Google Pay.

На первом этапе реализации проекта по внедрению виртуальной «Тройки» на карту можно записать билеты «Единый 30 дней», «Единый 90 дней» и «Единый 365 дней». Доступны варианты билетов как для Москвы, так и для пригорода. Доступ к тарифу «Кошелек» и другим типам билетов планируют открыть в ближайшее время. Оплатить проезд виртуальной «Тройкой» можно во всех терминалах, которые принимают банковские карты.

Выпустить виртуальную «Тройку» можно следующим образом:

- скачать приложение «Метро Москвы»;

- пройти процедуру регистрации;

- выбрать в личном кабинете кнопку «Добавить карту», а затем — «Виртуальная «Тройка»;

- нажать на кнопку «Выпустить виртуальную «Тройку»;

- выбрать подходящий билет и способ оплаты.

Карту можно будет добавить в кошелек, который используют на смартфоне по умолчанию, — Samsung Pay или Google Pay.