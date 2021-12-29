РИАМО - 29 дек. Замерзший насмерть в подмосковной Дубне мальчик воспитывался в неблагополучной семье, он был третьим ребенком из пяти, сообщает Федеральное агентство новостей.

11-летний мальчик пропал 27 декабря. Он отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район левого берега Дубны. Но ни в школе, ни дома мальчик не появился. Позже его тело нашли около реки Южная Канава. Причиной смерти стало обморожение.

Позже выяснилось, что семья ребенка состояла на учете в местном подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Также стало известно, что погибший отставал в развитии и недавно перевелся в спецшколу «Возможность».

Ранее в городе началась доследственная проверка по факту гибели ребенка. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По камерам видеонаблюдения правоохранители отследили маршрут передвижения мальчика. На допрос были вызваны родители ребенка и свидетели.

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