РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. С начала года на территории подмосковной Балашихи для удобства жителей обустроили 68 «народных троп», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье по инициативе губернатора реализуется программа «Народные тропы». По ней обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями. Именно эти тропы зачастую помогают людям значительно сократить путь.

В подмосковной Балашихе в этом году в рамках программы обустроено 68 таких пешеходных дорожек общей протяженностью 9 км.

Один из самых крупных объектов, который вошел в программу, стал тротуар, соединяющий микрорайон Северный с Горьковским шоссе. Его протяженность составила более 700 метров.

Все тротуары, которые обустраивают по программе, делают по единому стандарту. Ширина всех дорожек равна 2 м, все тропы оснащены бордюрами и уличным освещением.