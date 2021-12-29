РИАМО - 29 дек. Правительства Москвы и Московской области, РЖД и Минтранс РФ реализуют программу модернизации железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. С 2011 года без учета МЦК было построено 250 км железных дорог, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

С 2011 года было открыто 12 новых и реконструировано 39 существующих остановочных железнодорожных пунктов. Большое значение для развития транспортной системы Московского региона оказало открытие МЦД-1 Одинцово – Лобня (на участке длиной 52 км расположены 28 станций) и МЦД-2 Нахабино – Подольск (на 80 км 38 станций).

Кроме того, в 2021 году были построены и реконструированы 8 железнодорожных вокзалов города. Восточный стал первым вокзалом для поездок дальнего следования, который был открыт в столице за минувшие 100 лет.

Также сейчас ведутся работы по строительству участков на Киевском направлении МЖД и участками между станциями Москва-Курская и Карачарово. Чтобы соединить Октябрьскую железную дорогу и Казанское направление МЖД, идет модернизация транспортной инфраструктуры.

На 2022 год запланировано окончание строительства 3 новых и реконструкции 7 существующих железнодорожных станций, а в 2023-2024 годах начнется движение составов на МЦД-3 и МЦД-4.