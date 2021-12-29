РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В подмосковном Подольске проверили четыре пункта продажи пиротехники, выявлены нарушения, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

В ходе реализации федерального проекта «Народный контроль» ВПП «Единая России» Кулев принял участие в контрольных выездных мероприятиях по соблюдению требований к продажам фейерверков на территории округа. В комиссию вошли представители управления потребительского рынка администрации округа и Федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области.

В преддверии новогодних праздников открылись мобильные пункты продаж новогодних салютов и праздничных фейерверков. Многие закупаются пиротехникой, не зная о том, что на продукцию должен быть сертификат, у салютов есть срок годности, а упаковка должна быть без повреждений. Также в местах продаж должны соблюдаться все меры противопожарной безопасности.

Контрольные выезды провели по четырем адресам. Сотрудникам и владельцам мобильных точек указали на нарушения и назвали сроки их устранения.