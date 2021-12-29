РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 дек. Жителям Королева напомнили о правилах парковки перед новогодними праздниками, сообщается в Instagram-аккаунте административной комиссии.

В новогодние праздники как правило жители редко пользуются личным автомобилем и во дворах много припаркованных автомобилей.

Жителям напомнили перед праздниками о нормах законодательства. По закону автомобили не должны мешать вывозу отходов, нельзя парковать машины на газонах, детских площадках и тротуарах.

С жителями проводят разъяснительные беседы. Штраф за неправильную парковку составляет от 1,5 до 5 тыс. рублей.