РИАМО - 29 дек. Президент РФ Владимир Путин передал депутатам Госдумы на рассмотрение законопроект о гражданстве. Документ предполагает упрощение получения гражданства России более чем 20 категориями лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ознакомиться с текстом законопроекта можно в думской электронной базе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что положения законопроекта позволят предоставлять гражданство живущим в РФ людям, которые могут включиться в систему социальных связей и стать полноценными членами российского общества.

С 1 января 2022 года иностранцы, которые нарушают трудовое законодательство, могут быть выдворены из страны. Действие временных мер для трудовых мигрантов, которые ранее ввел Путин, заканчивается 31 декабря.