РИАМО - 29 дек. В рамках национального проекта «Культура» в городском округе Химки открылась модельная библиотека, передает корреспондент РИАМО.

Химкинская библиотека создана в рамках реализации национального проекта «Культура». В 2021 году впервые была утверждена концепция развития библиотечного дела и план ее реализации.

«Национальный проект «Культура» дает беспрецедентные возможности, и сегодня вы видите один из таких результатов. Таких библиотек, современных и разных, в Московской области в рамках нацпроекта появилось 10», – отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Она выразила уверенность, что Московская область продолжит развиваться в этом направлении. Ранее центральная химкинская библиотека выиграла конкурс на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

Ярилова подчеркнула, что Московская область полностью соответствует концепции развития библиотечных систем.

В модельную библиотеку в Химках поступило современное электронное оборудование, что позволило обустроить несколько специальных зон, которые будут интересны представителям разных возрастных групп.

В библиотеке работают детская игровая зона и кафе. Также посетители могут получить фото- и видеоуслуги в звукозаписывающей и фотостудии.

«Мы развиваем наши библиотеки по разным направлениям, здесь есть велопарковка, зарядки для всех гаджетов, и это очень важно не только для читателей. Любой человек с улицы может зайти попить кофе. Мы должны быть шире, чем наше направление деятельности», – сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

На территории Московской области действует программа «Пушкинская карта», благодаря которой учреждения культуры стали доступнее для молодежи. Библиотеки предоставляют своим посетителям платные занятия и мероприятия, которые можно оплатить «Пушкинской картой».