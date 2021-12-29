РИАМО - 29 дек. Решением Московского городского суда правозащитный центр «Мемориал», признанный в России иноагентом, ликвидирован. Требования столичной прокуратуры удовлетворены, сообщает Федеральное агентство новостей.
28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать историко-просветительское общество «Мемориал», также признанное иноагентом.
Иск против организации подала Генпрокуратура. Его поддержали Роскомнадзор и министерство юстиции РФ.
В ходе прений Генпрокуратура заявила, что «Мемориал» осуществляет свою деятельность с грубыми и осознанными нарушениями закона. Организацию обвинили в спекуляции темой репрессий и реабилитации нацистских преступников.
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