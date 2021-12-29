РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Ключи от квартир в проблемном корпусе 10.2 в ЖК «Спасский мост» в подмосковном Красногорске начали вручать дольщикам в среду, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

Волков и депутат Мособлдумы Роман Володин приняли участие в церемонии вручения ключей шести семьям в среду.

«Для нас большой праздник – буквально на днях мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса. Думали, что вручать ключи будем в январе, но удалось сегодня, как говорится, сделать подарок под елочку большой семье наших жителей», – сказал Волков.

Он поблагодарил всех, кто достраивал корпус, вложил в это силы и средства, решал технические и юридические вопросы. Также со словами благодарности за терпение и соучастии в решении проблемы глава муниципалитета обратился к дольщикам.

«Мне бы хотелось, чтобы жители побыстрее здесь обустроились, и мы бы приходили к ним в гости и обсуждали не только проблемы», – подчеркнул Волков.

По его словам, в 2022 году в Красногорске планируют выдать более 3,9 тыс. ключей.

«Важно вообще снять проблему обманутых дольщиков на территории Красногорья», – отметил глава муниципалитета.

Дольщики корпуса 10.2 в ЖК «Спасский мост» ждали своих квартир от 2 до 4 лет. Строительство шло с задержками из-за финансовых сложностей у застройщика. Для достройки объекта привлекли инвесторов.

Роман Володин пояснил, что его компания включилась в достройку объекта в сентябре.

«Сегодня для всех нас радостный день – все получилось благодаря ежедневной слаженной работе министерства жилищной политики региона, администрации округа, инвесторов, строителей. До Нового года все 380 дольщиков смогут получить ключи», – подчеркнул Володин.