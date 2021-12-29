РИАМО - 29 дек. На новогодних праздниках городские коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Были приняты нужные меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — сказал Бирюков.

Он добавил, что круглосуточно будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад. Они будут готовы оперативно выехать при нештатных ситуациях на городских объектах. Подготовили 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, были сформированы запасы резервного топлива.

Перед праздниками и во время каникул усилят контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, противопожарной безопасности.

Особое внимание удалят уборке дорог, объектов зимней инфраструктуры, пешеходных зон, дворов. Для этого будет задействовано нужно число роторной и другой техники, дворников, средств малой механизации, бригад ручной уборки.