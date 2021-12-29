РИАМО - 29 дек. С 1 января 2022 года в Московской области будет повышен уровень минимальной заработной платы. Теперь этот показатель будет равен 16,3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Данное соглашение было подписано между правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей области», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уровень минимальной оплаты труда будет соответствовать федеральному значению – 13 617 рублей.

На размер минимальной зарплаты прежде всего влияет прожиточный минимум, который должен обеспечивать базовые потребности жителей региона. В него входит потребительская корзина, обязательные услуги и сборы.