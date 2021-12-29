РИАМО - 29 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории в Огородном проезде. Принятое решение позволит построить на территории промзоны жилье с социальной инфраструктурой, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас на рассматриваемом участке площадью около 6,19 га находятся производственные объекты завода «Асфальтобетон». Планируется, что девелопер MR Group создаст на этой территории комплексную жилую застройку суммарной площадью почти 219 тыс. кв. м.

Помимо жилья на 2,4 тыс. человек, в бывшей промзоне появятся школа на 325 мест, детсад на 125 малышей и пожарное депо. Детские учреждения девелопер передаст городу.