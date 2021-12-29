РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В подмосковном Подольске опубликовали новый график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 29 декабря до 2 января, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 16 мобильных пунктах можно привиться без предварительной записи до 30 декабря, а уже 31 декабря будут работать только семь из них. Пункты находятся в торговых центрах и других общественных местах. 1 и 2 января вакцинация проводиться не будет.

Привиться можно в Подольской районной больнице по будням с 8:00 до 20:00, 31 декабря - с 8:00 до 13:00; в Подольской городской поликлинике №1 по будням - с 8:00 до 20:00, 31 декабря - с 8:00 до 14:00; в Подольской городской больнице №2, Подольской городской больнице №3, Климовской центральной городской больнице по будням - с 8:00 до 20:00, 31 декабря - с 8:00 до 13:00. В Климовской ГБ №2 в будни - с 8:00 до 20:00, 31 декабря - с 9:00 до 13:00. В Львовской районной больнице в будни можно сделать прививку с 8:00 до 18:00, 31 декабря - с 8:00 до 12:00.

В филиале Подольской городской поликлиники №1 в микрорайоне Силикатная в Сыровском тупике, 1 привиться можно по будням до 31 декабря с 8:00 до 14:00; в сельской амбулатории поселка Быково - до 30 декабря с 8:00 до 11:00.

В мобильных пунктах вакцинации в гипермаркете «Глобус» можно вакцинироваться до 30 декабря с 10:00 до 14:00. В ТЦ «Остров сокровищ» можно сделать прививку только в четверг с 9:00 до 14:00. В ТЦ «Капитолий» вакцину можно поставить до 30 декабря с 12:00 до 17:00. В торговом центре МЕТРО только в пятницу - с 13:00 до 19:00.

В МФЦ Подольска на улице Кирова, 39 прививку от Covid-19 и гриппа можно сделать до 30 декабря с 11:00 до 18:00.