РИАМО - 29 дек. На севере столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. На месте работали оперативные службы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария произошла на Дмитровском шоссе после пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом. Два авто столкнулись возле владения 58А.

На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб города. Дорожное движение в сторону съезда на Дубнинскую улицу осуществлялось по 3 из 5 полос Дмитровского шоссе.

Сейчас движение на шоссе восстановлено.

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