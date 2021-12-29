РИАМО - 29 дек. В Московской области можно посмотреть цифровой паспорт интересующего здания с помощью смартфона, для этого нужно навести на объект камеру. Пользователя перенесет на страницу с информацией о строении, сообщил министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

«Мы реализовали возможность распознания камерой смартфона любого объекта в Московской области. То есть любой человек, находящийся на расстоянии до полутора километров от интересующего здания, может включить камеру смартфона, навести на объект и с одного клика перейти на паспорт этого цифрового объекта», - рассказал Гарибян.

Он добавил, что на сегодняшний день на территории Московской области можно посмотреть паспорта более 4 тыс. объектов. В них входит жилье, социальный сегмент и любой другой объект коммерческого назначения.​