РИАМО - 29 дек. В столице к концу 2021 года ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Так, в Мосгордуме коллективный иммунитет от инфекции составил 87%, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.
Он подчеркнул, что единственным способом победы над пандемией остается массовая вакцинация. Прививочные пункты, пункты экспресс-тестирования на коронавирус будут работать в течение новогодних праздников.
Шапошников призвал всех, кто не привился или кому уже пора ревакцинироваться, сделать прививку.
В столице за минувшие сутки выявили 1798 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе выявили 2 025 344 случая Covid-19.
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