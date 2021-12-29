РИАМО - 29 дек. В столице к концу 2021 года ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Так, в Мосгордуме коллективный иммунитет от инфекции составил 87%, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.

«Ситуация с коронавирусом в Москве к концу года стабилизировалась. Необходимости вводить новые ограничения в преддверии новогодних праздников нет. Но все же новые случаи заражения Covid-19 по-прежнему фиксируются», — сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что единственным способом победы над пандемией остается массовая вакцинация. Прививочные пункты, пункты экспресс-тестирования на коронавирус будут работать в течение новогодних праздников.

Шапошников призвал всех, кто не привился или кому уже пора ревакцинироваться, сделать прививку.

В столице за минувшие сутки выявили 1798 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе выявили 2 025 344 случая Covid-19.

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