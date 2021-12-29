Один из способов провести праздник – встретить 2022 год на открытом воздухе. Из-за пандемии коронавируса массовых гуляний в центре столицы будет меньше, чем обычно, но общественный транспорт и рестораны будут работать всю ночь. Салюты прогремят на 26 площадках, а ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество» можно будет посетить до 22:00. Обозреватель РИАМО узнала, где отметить Новый год в Москве на улице.

Красная площадь

В связи с действием в Москве режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования 2022 года пройдут в особом режиме. В частности, встретить Новый год на Красной площади не получится, как и в последние несколько лет. Но почувствовать атмосферу новогоднего праздника на главной площади страны все-таки можно, если посетить ГУМ-каток, который 31 декабря будет работать до 20:00. До этого же времени можно погулять по новогоднему ГУМу, купить на память сувениры, заглянуть на сказочную ГУМ-ярмарку, а после отправиться в ресторан, чтобы скоротать время до салюта.

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«Зарядье»

Другой вариант – пойти 31 декабря в концертный зал «Зарядье» на выступление меццо-сопрано Лены Белкиной и контратенора Макса Эмануэля Ценчича. Стоимость билетов от 1 000 до 6 000 рублей. В программе – произведения Генделя, Моцарта, Россини и других композиторов.

После концерта, который будет идти почти два часа, можно будет отправиться на выставку с режимом работы до 21:00 или на ужин в ресторан, а под бой курантов выйти на улицу, чтобы посмотреть фейерверк. В этом году в новогоднюю ночь в Москве снова прогремят салюты, главный из которых можно посмотреть у Большого Москворецкого моста в полночь.

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Ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество»

пресс-служба организатора фестивалей «Московские сезоны»

Многие российские туристы приедут в Москву на Новый год, чтобы погулять по ярмаркам фестиваля «Путешествие в Рождество». С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года работают 27 площадок.

Одной из точек притяжения, гуляющих по городу в новогоднюю ночь, станет Манежная площадь, визитная карточка которой – огромная светящаяся арка и семнадцатиметровая елка. Также можно отправится на площадь Революции, которая оформлена в купеческом стиле, или погулять по Тверской, где на площади создана атмосфера классических рождественских балов. Обязательно стоит сделать селфи у ЦУМа, где традиционно проходит фестиваль дизайнерских елок. На Кузнецком мосту или на Никольской стоит заранее забронировать столик в ресторане на вечер, чтобы скоротать время до салюта.

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Парк Горького

Как и в допандемийные времена, многие москвичи хотят отметить Новый год на катке «Зеркальный» в Парке Горького. Будет ли там специальная новогодняя программа, пока не известно, но билеты на каток на 31 декабря есть на сервисе «Яндекс.Афиша». Согласно расписанию, последний сеанс на юбилейном катке начнется в 21:40. Возможно, оттуда посетителям удастся посмотреть фейерверк, который в Парке Горького начнется в 1:00.

Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, можно к полуночи отправиться в сторону Патриаршего моста через парк «Музеон», чтобы полюбоваться необычной елкой, которая состоит из множества зеркальных поверхностей.

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Парк Победы

Любимой уличной площадкой горожан уже долгий период является Парк Победы на Поклонной горе, где в этом году установили двадцатиметровый новогодний шар. Внутри него будет проходить световое шоу с музыкальным сопровождением. Здесь же в 1:00 можно посмотреть традиционный новогодний салют.

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Каток на ВДНХ

Тем, кто хочет попасть на настоящую дискотеку на открытом воздухе, стоит отправиться на ВДНХ, где пройдет одна из самых шумных программ в Москве. Празднование Нового года здесь начнется 20:00. Встречать гостей катка будут актеры в костюмах сказочных персонажей. В 20:10 на катке начнется театрализованное шоу «Королевство сказок». В 22:35 с развлекательной программой выступят профессиональные фигуристы.

Каждый час гостей катка ждут выступления популярных артистов, в том числе группы «Маша и медведи». В 20:50, 21:50, 0:45 и 2:00 все желающие смогут присоединиться к костюмированному шествию персонажей различных сказок в сопровождении диджей-сета от DJ Gonja. Изюминкой праздника станет яркий фейерверк, который запустят в 1:00.

Праздничная программа продлится до 2:15, каток будет открыт до 3:00. QR-коды на вход не требуются. Стоимость билета от 800 до 1 900 рублей.