РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Толщина льда на реке Пахре в черте городского округа Подольск достигла 12 см, замер проводился в рамках программы «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Проведенные 28 декабря промеры толщины льда на реках в районах выезда пожарно-спасательных подразделений № 214 и 309 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» показали, что ледяной наст на реках Гнилуше, вдоль деревень Кутузово и Житнево городского округа Домодедово и Пахре в черте городского округа Подольск достиг величины в 12 см.

Происшествий или несчастных случаев на поверхности водных акваторий в местах патрулирования дежурных смен спасателей по-прежнему не выявлено.