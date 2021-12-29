РИАМО - 29 дек. В «Мособлгазе» наградили победителей фотоконкурса «Социальная газификация в объективе», передает корреспондент РИАМО.

Победителей из 50 финалистов определили с помощью генератора случайных чисел. Участники выкладывали снимки, посвященные соцгазификации, в социальных сетях.

«У нас газифицируется деревня Савельево, Дмитровский городской округ. Хотелось бы выразить благодарность (президенту РФ – ред.) Владимиру Владимировичу Путину за программу и «Мособлгазу» за исполнение», - рассказал победитель конкурса Михаил Заковалов.

Он стал обладателем снегоуборочной машины.

Еще одной победительницей, получившей в награду телевизор, стала Юлия Туркина из Зарайска.

Запуск программы социальной газификации инициировал президент РФ Владимир Путин. Газ проводится к участкам жителей бесплатно в беззаявительном порядке. Домовладельцам остается только оплатить проведение работ на территории своего земельного участка и приобретение оборудования.

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