РИАМО - 29 дек. В «Мособлгазе» наградили победителей фотоконкурса «Социальная газификация в объективе», передает корреспондент РИАМО.
Победителей из 50 финалистов определили с помощью генератора случайных чисел. Участники выкладывали снимки, посвященные соцгазификации, в социальных сетях.
Он стал обладателем снегоуборочной машины.
Еще одной победительницей, получившей в награду телевизор, стала Юлия Туркина из Зарайска.
Запуск программы социальной газификации инициировал президент РФ Владимир Путин. Газ проводится к участкам жителей бесплатно в беззаявительном порядке. Домовладельцам остается только оплатить проведение работ на территории своего земельного участка и приобретение оборудования.
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