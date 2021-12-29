РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 дек. В деревне Гребнево Щелкова завершили строительство первой экотропы, сейчас она уже открыта для посетителей, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«После того, как был обустроен ключ в Березовой роще, жители вышли с инициативой о создании здесь экотропы. В этом году прошли работы и тропа была сделана. Активные жители участвовали в разработке концепции тропы и следили за ходом строительства. Сейчас все работы завершены, тропа открыта для посещения. В планах - расширение тропы, надеюсь это получится реализовать», - сказал один из участников инициативной группы жителей Гребнево Антон Луковский.

Протяженность экотропы составляет порядка 300 м. По всей длине уложен деревянный настил, установлены малые игровые формы, расставлены кормушки для птиц и белок с указанием о том, чем можно подкармливать лесных жителей. Также установлены лавочки и освещение. У маленьких посетителей большой популярностью пользуются деревянные фигуры сказочных персонажей и птиц, установленные на тропе. Как отметил Антон Луковский, тропа огорожена забором для того, чтобы любители покататься на снегоходах и квадроциклах не заезжали на нее.

«Тропа создана по программе инициативного бюджетирования. На мой взгляд - это прекрасный пример реализации важных экологических проектов. Здесь можно будет не просто гулять, но и пополнять свои знания. В целом работы проведены были большие, кроме самого строительства тропы, вдоль нее убрали сухостой, очистили ручей. Экотропы — это зоны не только для активного или семейного отдыха. Здесь еще можно поближе познакомиться с природой, узнать что-то новое о растениях, деревьях, кустарниках, а также животных, обитающих в лесу», - сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.