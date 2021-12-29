РИАМО - 29 дек. В Москве с 2011 года ввели в эксплуатацию 197,5 км линий метро и Московского центрального кольца. За это время сеть столичного метрополитена выросла в 1,5 раза, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Всего за прошедшие 10 лет было открыто 100 новых станций, а также 11 электродепо метрополитена и МЦК. 2021 год стал одним из самых результативных, в том числе благодаря открытию нового участка Большой кольцевой линии.

Длина нового участка составила 25 км, он связал 12 станций. Это «Народное Ополчение», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Впервые с открытия первого пускового комплекса метро в 1935 году было одновременно запущено более 10 станций. В декабре 2021 года была завершена проходка тоннелей БКЛ.

Сейчас строительная готовность линии составляет около 90%. Окончательно замкнуть БКЛ планируется в 2023 году.

Кроме того, в 2022-2024 годах планируется построить и реконструировать 64 км линий, 27 станций и 3 электродепо столичного метро.

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