РИАМО – 29 дек. Разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций Mango Office предложил услугу по созданию чат-ботов, благодаря которой у компаний из разных отраслей появится возможность проводить опросы и информировать клиентов без участия сотрудников.

Использование чат-ботов позволит снизить стоимость коммуникаций, привлечь большее количество клиентов за счет таргетированных настроек, повысить скорость и качество обработки обращений. Новый сервис поможет предпринимателям существенно сэкономить на разработке и быстро получить готовый инструмент. Услуга доступна для бизнеса с количеством сотрудников более 100 человек.

«Чат-боты — одна из наиболее перспективных технологий, с большим потенциалом применения. По статистике, более половины российских компаний используют инструмент, так как видят высокую окупаемость инвестиций и положительный экономический эффект от его использования», — отметил гендиректор Mango Office Дмитрий Бызов.