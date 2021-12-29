РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска спасли 2-летнюю девочку, у которой развился некроз пищевода из-за проглоченной батарейки, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 2-летняя девочка. По словам родителей, ребенок проглотил круглую батарейку. Встревоженные мама и папа пытались самостоятельно извлечь инородный предмет, но все было безрезультатно и тогда они вызвали бригаду скорой помощи. В больницу девочка приехала с затрудненным глотанием и слюнотечением. После обследования врачи обнаружили, что инородный предмет застрял в пищеводе.

«Из-за длительного нахождения батарейки у пациентки развился некроз стенки пищевода. Родителям важно знать: если ребенок проглотил инородный предмет, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью для его извлечения. Не стоит пытаться достать самостоятельно или ждать пока «само выйдет». Особенно опасны батарейки, которые, окисляясь, могут вызвать электрохимический ожог и привести к необратимым последствиям вплоть до перфорации стенки пищевода», – пояснил врач-эндоскопист Красногорской городской больницы №1 Иван Мичурин.

Батарейку из пищевода девочки эндоскопически удалили. После терапии ребенка выписали из больницы.

«Врачи напоминают, что мелкие детали от игрушек, пуговицы, монеты, шарики, магниты и батарейки стоит убирать подальше от маленьких детей», – заключается в материале.