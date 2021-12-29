РИАМО - 29 дек. Врачи нередко осуждают добавление майонеза в блюда, указывая на его высокую жирность и калорийность. В то же время по этим показателям он сильно уступает даже растительному маслу, сообщила врач-диетолог Анна Мелехина.

В стандартном майонезе жирность составляет 67%, а калорийность – примерно 600 ккал. Растительное масло опережает соус по обоим этим показателям с содержанием жира в 99% и 900 ккал на 100 г. Употребление майонеза не навредит здоровью человека, если сохранять умеренность в его употреблении.

«В его составе – яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты. Но надо следить за его количеством в качестве заправки. Стоит задумываться, сколько его нужно, сколько калорий можно получить, если съесть одну порцию салата», – отметила Мелехина в эфире радио Sputnik.

Нередко майонезом дополняют и без того сытные блюда. Так, хотя салаты традиционно воспринимаются как закуска, после которой идет основное блюдо, оливье, например, по составу и калорийности закуской назвать нельзя.

«Если по-хорошему, то к этому салату лучше бы добавить что-то овощное, а не мясное. Майонез делает еще калорийнее и без того сытные салаты. Но если съедать столовую ложку этого соуса в день, то ничего страшного не произойдет», – подчеркнула Мелехина.

Чтобы не съесть слишком много майонеза, можно смешать его с греческим йогуртом в соотношении 50/50 или нежирной сметаной (10-15%). Также поможет снизить калорийность сочетание майонеза с лимонным соком, кетчупом и другими соусами.

Тем не менее от майонеза все же следует отказаться, если после употребления блюд с ним наблюдаются тяжесть, ухудшение самочувствия или аллергические реакции. Воздержаться от соуса также следует при обострении гастрита и панкреатита.

Приготовить майонез можно и в домашних условиях, однако для этого лучше использовать для приготовления не сырые яйца, а отварные желтки.