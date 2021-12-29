РИАМО - 29 дек. Новые голосования стартовали на портале проекта «Активный гражданин». Жители столицы смогут выбрать варианты названий для новых улиц и станций столичной подземки города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Давайте предложим названия для новых московских улиц и станций метро. Запускаем сразу 28 голосований», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Голосование оформлено в виде интерактивной карты города, на которой отмечены новые объекты: улицы, станции, бульвары.

Пользователи могут нажимать на цветные точки, знакомиться с описанием объекта и предлагать название. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале.