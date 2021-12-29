РИАМО - 29 дек. В Московской области определены лидеры программы «Социальная газификация» по числу подключений в 2021 году. Лучшими стали Дмитровский, Богородский и Одинцовский городские округа, передает корреспондент РИАМО.

«У нас есть лидеры в этом году среди городских округов, которые больше догазифицировали. Здесь отдельно хочу отметить глав городских округов, потому что они как руководители территориальных штабов очень много вопросов снимают, что называется, на земле», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Согласно презентации к докладу, больше всего домовладений – 1 151 - газифицировали в Дмитровском городском округе. Газ стал поступать к 3 108 жителям в 73 населенных пунктах.

Вторым стал Богородский городской округ, где газифицировали 727 домовладений в 28 населенных пунктах. Здесь газ начали получать 1 963 человека.

Третье место занял Одинцовский городской округ с 689 подключенными домовладениями. Газ начал поступать к 1 860 местным жителям.

В топ-10 городских округов программы «Социальная газификация» по итогам 2021 года также вошли Орехово-Зуевский городской округ, Ступино, Раменский, Сергиево-Посадский, Воскресенск, Клин и Коломна.

К концу 2022 года по президентскому проекту «Социальная газификация» будут догазифицированы 2,8 тыс. населенных пунктов Подмосковья. Газ получат 290 тыс. жителей региона.

Запуск программы социальной газификации инициировал президент РФ Владимир Путин. Газ проводится к участкам жителей бесплатно в беззаявительном порядке. Домовладельцам остается только оплатить проведение работ на территории своего земельного участка и приобретение оборудования.