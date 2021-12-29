РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Свыше 350 лыжников приняли участие в традиционной «Красногорской лыжне» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

28 декабря завершился третий этап Кубка России «Красногорская лыжня», который проходил 3 дня на лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий». В нынешнем году участие в гонках приняли более 350 спортсменов из 40 регионов России и Республики Беларусь. Среди участников – представители сборной России по лыжным гонкам.

«Красногорская лыжня» собрала рекордное количество опытных спортсменов. На старт вышли 5 заслуженных мастеров спорта, 21 мастер спорта международного класса и 159 мастеров спорта. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10/15 км свободным стилем.

Среди женщин победила Лариса Рясина из Республики Татарстан. Среди мужчин лучшим стал ее земляк Андрей Ларьков. Красногорский спортсмен Сергей Волков по итогам гонки вошел в десятку сильнейших.

Награждали победителей и тех, кто финишировали первыми начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Дмитрий Герман, начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Андрей Веревкин, директор лыжного стадиона Андрей Косарынский и начальник отдела спортивно-массовой работы МАСОУ «Зоркий» Илья Веревкин.