РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил в матче с «Северсталью» в Череповце со счетом 3:2, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Витязь» вырвал победу у «Северстали» в овертайме, со счетом 3:2. Две шайбы Степана Старкова и победный гол Миро Аалтонена вкупе с самоотверженной игрой всей команды и спасениями Ильи Ежова приносят успех. Команда летит в Сочи на завершающий матч года.

Матч проходил 28 декабря в Ледовом дворце в Череповце. Игру посмотрели свыше 2,2 тыс. зрителей.