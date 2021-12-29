РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Свыше 20 самостроев выявили на территории подмосковного Красногорска с начала 2021 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

За прошедшие 12 месяцев в городском округе Красногорск решен вопрос с 22 самостроями. Объекты были либо приведены в соответствие, либо снесены. В число объектов вошли торгово-офисное здание, магазин, кафе, жилые и нежилые здания. В числе самых частых нарушений – отсутствие разрешения на строительство.

«В своей работе мы делаем упор на легализацию самовольно построенных объектов, если бизнес хочет работать по закону, то наши инспекторы готовы оказать всю необходимую юридическую помощь», – прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Следить за судьбой самостроев можно на карте мобильного сервиса «Подмосковные стройки». Там же жители могут оставлять обращения по вопросам незаконно построенного объекта, жалобу рассмотрит инспектор и примет соответствующие меры. Кроме того, на сайте надзорного ведомства есть реестр всех самовольно возведенных объектов с подробной информацией о каждом из них.

Всего в 2021 году Главгосстройнадзор выявил в Подмосковье 736 проблемных объектов, 586 из них привели в соответствие, 255 снесли.

В работе на сегодняшний день 1304 объекта.