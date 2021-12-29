РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Депутаты подмосковного Подольска вручили свежие фрукты врачам в преддверии Нового года, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы администрации округа по вопросам здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, начальник управления потребительского рынка Николай Тупикин, депутаты и активисты провели акцию «Поздравление врачей» в филиале Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Климовск. Так, в преддверии Нового года участники акции передали врачам свежие фрукты.

Как отметил Скобенников, канун Нового года – хороший повод еще раз встретиться и вручить новогодние подарки врачам за их высокий профессионализм, верность избранному делу, терпение и полную самоотдачу.

Он пожелал сотрудникам медучреждений округа здоровья, счастья и процветания семьям.

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