РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. В торгово-промышленной палате Балашихи состоялось заседание Общественного совета, на котором обсудили итоги деятельности за текущий год и проведение совместных мероприятий с сотрудниками полиции в I квартале 2022 года, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при МУ МВД Сергей Яковлев и члены совета.

Яковлев отметил, что основной упор в работе Совета за отчетный период пришелся на мероприятия, популяризирующие госуслуги в электронном виде, оказываемые по линии МУ МВД. Особое внимание в рамках общественного контроля за деятельностью полиции было уделено проверкам условий содержания граждан, находящихся в изоляторе временного содержания, и соблюдения их прав.

В заключение председатель отметил, что Совет продолжит решать поставленные задачи, и поблагодарил коллег за продуктивную работу.