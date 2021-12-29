РИАМО - 29 дек. В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 2653 пациента. Всего с болезнью смогли справиться 1 863 475 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявили 1798 новых случаев заражения коронавирусом, были госпитализированы 730 человек, скончались 70 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 524 человека.

С начала пандемии в столице зафиксировано 2 025 344 случая инфицирования Covid-19, скончался 36 631 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город адаптировался к условиям пандемии и живет нормальной жизнью. Вместе с тем систему здравоохранения готовят к возможной новой волне заболеваемости.

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